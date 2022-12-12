Муратова Янсуфина Нурикамал Абдулгаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1947
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1947
Рождение ребёнка
09.02.1970
Сын: Муратов Рустам Баймуратович
Отец ребёнка: Муратов Баймурат Бикбулатович
Рождение ребёнка
27.12.1972
Дочь: Дутка Муратова Лариса Баймуратовна
Отец ребёнка: Муратов Баймурат Бикбулатович
Рождение ребёнка
04.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муратов Баймурат Бикбулатович
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра