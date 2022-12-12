Муратова Янсуфина Нурикамал Абдулгаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова Янсуфина Нурикамал Абдулгаковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1947

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1947

Отец: Янсуфин Абдулгак Ибрагимович

Мать: Янсуфина Сулейманова Аликамал Кинчевна

Рождение ребёнка
09.02.1970

Сын: Муратов Рустам Баймуратович

Отец ребёнка: Муратов Баймурат Бикбулатович

Рождение ребёнка
27.12.1972

Дочь: Дутка Муратова Лариса Баймуратовна

Отец ребёнка: Муратов Баймурат Бикбулатович

Рождение ребёнка
04.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратов Баймурат Бикбулатович

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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