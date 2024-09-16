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Шубин Виктор Евгеньевич

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Дата рождения

22.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1960

Отец: Шубин Евгений Сергеевич

Мать: Шубина (Древицкая) Галина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина (Мирзоева) Елена Рустамовна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
химик, туроператор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Белова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
30.06.1987

Сын: Шубин Филипп Викторович

Мать ребёнка: Шубина (Мирзоева) Елена Рустамовна

Рождение ребёнка
23.06.1993

Дочь: Шубина (Шубина) Полина Викторовна

Мать ребёнка: Шубина (Мирзоева) Елена Рустамовна

Рождение ребёнка
14.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Белова) Мария Александровна

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