Шубин Виктор Евгеньевич
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Федерация
Дата рождения22.08.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
химик, туроператор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1987
Мать ребёнка: Шубина (Мирзоева) Елена Рустамовна
Рождение ребёнка
23.06.1993
Дочь: Шубина (Шубина) Полина Викторовна
Мать ребёнка: Шубина (Мирзоева) Елена Рустамовна
Рождение ребёнка
14.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова (Белова) Мария Александровна