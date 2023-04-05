Маймулин Сидор Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маймулин Сидор Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Маймулин Василий Сидорович

Мать ребёнка: ?

Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маймулин Прокофий Сидорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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