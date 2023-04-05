Маймулин Сидор Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Маймулин Василий Сидорович
Мать ребёнка: ?
Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маймулин Прокофий Сидорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно