Фальк Роберт Рафаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фальк Роберт Рафаилович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1886

Дата смерти

01.10.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1928 по 1938
Париж
Место жительства
С 1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Самарканд, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Башкирия
Смерть
01.10.1958
Москва, город федерального значения Москва
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