Фальк Роберт Рафаилович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти01.10.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928 по 1938
Париж
Место жительства
С 1937
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Самарканд, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Башкирия
Смерть
01.10.1958