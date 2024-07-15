Белокур Максим Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1884 ст.
Дата смерти20.12.1887 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1884 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-Y?i=322&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
21.01.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
20.12.1887 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
21.12.1887 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD59?i=195&cc=3511744&cat=1008700