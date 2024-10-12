Пирогов Влас (Власий) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов Влас (Власий) Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1806

Отец: Пирогов Ефим Дмитриевич

Мать: Пирогова Татьяна Осиповна

Ревизская сказка 1834 года апреля 8 дня Пермской губернии Камышловского уезда Зырянской волости о состоящих государственных крестьянах ГАПО Фонд № 111. Оп.1. Д. 2714 Л. 584 https://archives.permkrai.... Показать все
Бракосочетание
23.04.1823

Жена: Пирогова Екатерина Ульяновна

ГАСО, ф.6, оп.3, д.773, л. 391об.
Рождение ребёнка
02.02.1824

Дочь: Пирогова Анна Власовна

Мать ребёнка: Пирогова Екатерина Ульяновна

ГАСО, ф.6, оп.3, д.774, л. 381об. восприемники: - Пирогов Феоктист - женка Пирогова Лукия
Рождение ребёнка
02.05.1826

Дочь: Пирогова Пелагея Власовна

Мать ребёнка: Пирогова Екатерина Ульяновна

ГАСО, ф.6, оп.3, д. 776, л. 400
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пирогов Тимофей Власович

Мать ребёнка: Пирогова Екатерина Ульяновна

Смерть
Неизвестно

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