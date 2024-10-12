Пирогов Влас (Власий) Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.02.1806
Отец: Пирогов Ефим Дмитриевич
Ревизская сказка 1834 года апреля 8 дня Пермской губернии Камышловского уезда Зырянской волости о состоящих государственных крестьянах ГАПО Фонд № 111. Оп.1. Д. 2714 Л. 584 https://archives.permkrai.... Показать все
Бракосочетание
23.04.1823
ГАСО, ф.6, оп.3, д.773, л. 391об.
Рождение ребёнка
02.02.1824
Дочь: Пирогова Анна Власовна
Мать ребёнка: Пирогова Екатерина Ульяновна
ГАСО, ф.6, оп.3, д.774, л. 381об. восприемники: - Пирогов Феоктист - женка Пирогова Лукия
Рождение ребёнка
02.05.1826
Дочь: Пирогова Пелагея Власовна
Мать ребёнка: Пирогова Екатерина Ульяновна
ГАСО, ф.6, оп.3, д. 776, л. 400
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Пирогова Екатерина Ульяновна
Смерть
Неизвестно