Сарайкин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарайкин Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1930

Отец: Сарайкин Иван Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарайкина Валентина

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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