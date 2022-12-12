Сарайкин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1930
Отец: Сарайкин Иван Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарайкина Валентина
Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно