Салманида Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманида Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анна Маркова

Отец ребёнка: Марка Гуриев

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Алексей Марков

Отец ребёнка: Марка Гуриев

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агафия Маркова

Отец ребёнка: Марка Гуриев

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Мефодий Марков

Отец ребёнка: Марка Гуриев

Смерть
Неизвестно
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