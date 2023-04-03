Салманида Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анна Маркова
Отец ребёнка: Марка Гуриев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Алексей Марков
Отец ребёнка: Марка Гуриев
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агафия Маркова
Отец ребёнка: Марка Гуриев
Рождение ребёнка
1775
Сын: Мефодий Марков
Отец ребёнка: Марка Гуриев
Смерть
Неизвестно
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