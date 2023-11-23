(Новоселова) Елизавета Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1903
Сын: Васильевский Серафим Николаев
Отец ребёнка: Васильевский Николай Васильев
Рождение ребёнка
22.10.1906
Сын: Васильевский Василий Николаев
Отец ребёнка: Васильевский Николай Васильев
Смерть
Неизвестно