(Новоселова) Елизавета Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новоселова) Елизавета Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1882

Отец: Новоселов Николай Андреев

Мать: Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильевский Николай Васильев

Рождение ребёнка
29.05.1903

Сын: Васильевский Серафим Николаев

Отец ребёнка: Васильевский Николай Васильев

Рождение ребёнка
22.10.1906

Сын: Васильевский Василий Николаев

Отец ребёнка: Васильевский Николай Васильев

Смерть
Неизвестно

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