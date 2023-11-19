Водохлебова Катерина (Екатерина) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водохлебова Катерина (Екатерина) Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1850 по 1858

Муж: Водохлебов Федор Семенович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Водохлебов Михайло (Михаил) Федорович

Отец ребёнка: Водохлебов Федор Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1854

Сын: Водохлебов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Водохлебов Федор Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Водохлебов Иван Федорович

Отец ребёнка: Водохлебов Федор Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
25.02.1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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