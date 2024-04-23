Павличенко Никита Иванович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1843
Дата смерти03.05.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Павличенко Иван
Мать: ?
Сын: Павличенко Кирилл Никитин
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична
Сын: Павличенко Василий Никитин
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична
Дочь: Пищима (Павличенко) Наталья Никитина
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична
Дочь: Дудка (Павличенко) Соломония Никитична
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична
Сын: Павличенко Георгий Никитович
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична
Сын: Павличенко Григорий Никитин
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична
Сын: Павличенко Демьян Никитович
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична
Дочь: Савченко (Павличенко) Улитта Никитична
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична
Дочь: (Павличенко) Домникия Никитична
Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична