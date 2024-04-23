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Павличенко Никита Иванович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1843

Дата смерти

03.05.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Павличенко Иван

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павличенко Варвара Саввична

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Павличенко Кирилл Никитин

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична

Рождение ребёнка
1868

Сын: Павличенко Василий Никитин

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Пищима (Павличенко) Наталья Никитина

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична

Рождение ребёнка
21.07.1884

Дочь: Дудка (Павличенко) Соломония Никитична

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична

Рождение ребёнка
1887

Сын: Павличенко Георгий Никитович

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична

Рождение ребёнка
30.01.1887

Сын: Павличенко Григорий Никитин

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Павличенко Демьян Никитович

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Савченко (Павличенко) Улитта Никитична

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична

Рождение ребёнка
01.07.1892

Дочь: (Павличенко) Домникия Никитична

Мать ребёнка: Павличенко Варвара Саввична

Смерть
03.05.1900
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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