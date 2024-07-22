Кралина (Орешкина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кралина (Орешкина) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орешкин Николай Алексеевич

Мать: Орешкина Анастасия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кралин Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кралин Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кралин Евгений Александрович

Смерть
Неизвестно

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