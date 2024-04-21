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Медведева Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: (Медведева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: (Медведева) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Медведев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Медведев Василий Дмитриевич

Смерть
После 1897

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