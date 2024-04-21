Медведева Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: (Медведева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Медведев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: (Медведева) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Медведев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Медведев Василий Дмитриевич
Смерть
После 1897