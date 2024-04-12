Погудина Матрена Иосифова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погудин Иосиф Макаров
Бракосочетание
10.10.1858
Рождение ребёнка
01.10.1860
Дочь: Ефремова Усти Никифорова
Отец ребёнка: Ефремов Никифор Агафонов
Рождение ребёнка
29.01.1865
Дочь: Ефремова Анна Никифорова
Отец ребёнка: Ефремов Никифор Агафонов
Рождение ребёнка
11.04.1867
Дочь: Ефремова Ирина Никифорова
Отец ребёнка: Ефремов Никифор Агафонов
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Ефремов Никифор Агафонов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ефремов Николай Никифоров
Отец ребёнка: Ефремов Никифор Агафонов
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Ефремов Никифор Агафонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефремов Никифор Агафонов
Смерть
Неизвестно