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Погудина Матрена Иосифова

Место рождения

Горбуново, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погудин Иосиф Макаров

Мать: не указана

Горбуново, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
10.10.1858

Муж: Ефремов Никифор Агафонов

Рождение ребёнка
01.10.1860

Дочь: Ефремова Усти Никифорова

Отец ребёнка: Ефремов Никифор Агафонов

Рождение ребёнка
29.01.1865

Дочь: Ефремова Анна Никифорова

Отец ребёнка: Ефремов Никифор Агафонов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1867

Дочь: Ефремова Ирина Никифорова

Отец ребёнка: Ефремов Никифор Агафонов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Ефремов Федор Никифоров

Отец ребёнка: Ефремов Никифор Агафонов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ефремов Николай Никифоров

Отец ребёнка: Ефремов Никифор Агафонов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ефремов Иван Никифоров

Отец ребёнка: Ефремов Никифор Агафонов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Деомид Никифоров

Отец ребёнка: Ефремов Никифор Агафонов

Смерть
Неизвестно
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