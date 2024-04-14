Терешина Екатерина Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешина Екатерина Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Терешин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Терешин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Терешин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Терешин Алексей Васильевич

Девять Изб, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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