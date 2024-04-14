Терешина Екатерина Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Терешин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Терешин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1912 ст.
Отец ребёнка: Терешин Алексей Васильевич
Девять Изб, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно