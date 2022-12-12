Киселев Василий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1759
Дата смерти1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
В 8-й ревизии указывается, что на момент последней ревизии было 57 года. 7-я ревизия была в Усть-Катаве в 1816. отсюда следует, что г.р. 1759
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1825