Мячина (Рухледева) Епистихимья (?) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1759 и 1760
Отец ребёнка: Мячин Ермолай Петрович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Мячин Сйли (?) Ермолаевич
Отец ребёнка: Мячин Ермолай Петрович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Мячин Прокопий Ермолаевич
Отец ребёнка: Мячин Ермолай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788
Похороны
Неизвестно