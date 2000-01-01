Мячина (Рухледева) Епистихимья (?) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячина (Рухледева) Епистихимья (?) Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1759 и 1760

Сын: Мячин Ярофей Ермолаевич

Отец ребёнка: Мячин Ермолай Петрович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Мячин Сйли (?) Ермолаевич

Отец ребёнка: Мячин Ермолай Петрович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Мячин Прокопий Ермолаевич

Отец ребёнка: Мячин Ермолай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячин Ермолай Петрович

Смерть
1788
Похороны
Неизвестно
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