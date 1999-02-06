Чигавева Христина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигавева Христина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1914

Дата смерти

06.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914

Отец: Кузнецов Николай Васильевич

Мать: Кузнецова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
10.11.1937

Дочь: Аверкиева Ангелина Григорьевна

Отец ребёнка: Чигарев Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ростовцева Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Чигарев Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москалева Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Чигарев Георгий Кузьмич

Смерть
06.02.1999
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