Чигавева Христина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1914
Дата смерти06.02.1999
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914
Рождение ребёнка
10.11.1937
Дочь: Аверкиева Ангелина Григорьевна
Отец ребёнка: Чигарев Георгий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ростовцева Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Чигарев Георгий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москалева Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Чигарев Георгий Кузьмич
Смерть
06.02.1999