Митрофанов Николай Автономович
Место рожденияИвановская область Владимирский район село Ново-Александрово
Дата рождения1859
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Ивановская область Владимирский район село Ново-Александрово
Рождение ребёнка
27.10.1906
Сын: Митрофанов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Митрофанова Александра Матвеевна
город Владимир
Смерть
1932
Владимир, город Владимир, Владимирская область