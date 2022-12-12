Митрофанов Николай Автономович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Николай Автономович

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Место рождения

Ивановская область Владимирский район село Ново-Александрово

Дата рождения

1859

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановская область Владимирский район село Ново-Александрово
Рождение ребёнка
27.10.1906

Сын: Митрофанов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Митрофанова Александра Матвеевна

город Владимир
Смерть
1932
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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