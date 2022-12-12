Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти01.02.1822 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1812 ст.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Добровольская Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Добровольская Домникия Яковлевна
Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Добровольская Анисья Яковлевна
Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич
Смерть
01.02.1822 ст.
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Добровольская Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич