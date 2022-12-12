Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобровольская (Гневуш) Мария Константиновна

Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

01.02.1822 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1812 ст.

Муж: Добровольский Яков Васильевич

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Добровольская Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Добровольская Домникия Яковлевна

Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Добровольская Анисья Яковлевна

Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич

Винаровка, Київська область
Смерть
01.02.1822 ст.
Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Добровольская Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Добровольский Яков Васильевич

Винаровка, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close