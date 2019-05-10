Solomon John Owen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Solomon John Owen

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Место рождения

Washington, District of Columbia, USA

Дата рождения

06.06.1944

Дата смерти

10.05.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
01.09.1985
Место жительства
01.08.1988
Место жительства
01.12.1991
Место жительства
01.09.1994
Место жительства
01.11.1995
Место жительства
01.02.1996
Место жительства
20.09.2005
Смерть
10.05.2019
Похороны
08.09.2020

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