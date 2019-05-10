Solomon John Owen
Место рожденияWashington, District of Columbia, USA
Дата рождения06.06.1944
Дата смерти10.05.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
01.09.1985
Место жительства
01.08.1988
Место жительства
01.12.1991
Место жительства
01.09.1994
Место жительства
01.11.1995
Место жительства
01.02.1996
Место жительства
20.09.2005
Смерть
10.05.2019
Похороны
08.09.2020