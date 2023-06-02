Моспан Владислава Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1956
Сын: Моспан Анатолий Семёнович
Отец ребёнка: Моспан Семен Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Моспан Семен Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Любовь Семёновна
Отец ребёнка: Моспан Семен Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Семёновна
Смерть
Неизвестно