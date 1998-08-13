Галиев Асрар Абрарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиев Асрар Абрарович

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Место рождения

Нижнее Биктимирово, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.11.1938

Дата смерти

13.08.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Биктимирово, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.08.1998
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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