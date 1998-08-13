Галиев Асрар Абрарович
Место рождения
Дата рождения16.11.1938
Дата смерти13.08.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
13.08.1998
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)