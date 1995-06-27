Makowski Hanna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти10.01.1927
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Onisij
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1911
Сын: Makowski Iwan
Отец ребёнка: Makowski Leontij
Бракосочетание
15.01.1921
Муж: Makowski Leontij
Рождение ребёнка
25.03.1924
Дочь: Iwanczenko Katarzyna
Отец ребёнка: Makowski Leontij
Bratolyubovka, Dolynska, Kirovohrad, Ukraina
Смерть
10.01.1927