Makowski Hanna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMakowski Hanna

Makowski Hanna

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

10.01.1927

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Onisij

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1911

Сын: Makowski Iwan

Отец ребёнка: Makowski Leontij

Бракосочетание
15.01.1921

Муж: Makowski Leontij

Рождение ребёнка
25.03.1924

Дочь: Iwanczenko Katarzyna

Отец ребёнка: Makowski Leontij

Bratolyubovka, Dolynska, Kirovohrad, Ukraina
Смерть
10.01.1927
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close