Иванова (Стужинская) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Стужинская) Надежда Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1932

Сын: Стужинский Станислав Соторович

Отец ребёнка: Стужинский Сотор Семенович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проскурякова Ольга Сотровна

Отец ребёнка: Стужинский Сотор Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Наталья Соторовна

Отец ребёнка: Стужинский Сотор Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стужинский Сотор Семенович

Смерть
Неизвестно
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