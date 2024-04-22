Иванова (Стужинская) Надежда Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Константин
Рождение ребёнка
04.08.1932
Сын: Стужинский Станислав Соторович
Отец ребёнка: Стужинский Сотор Семенович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проскурякова Ольга Сотровна
Отец ребёнка: Стужинский Сотор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Наталья Соторовна
Отец ребёнка: Стужинский Сотор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно