Рожин Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожин Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожина Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.09.1970

Сын: Рожин Николай Никитович

Мать ребёнка: Рожина Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.03.1973

Дочь: Рожина Елена Никитовна

Мать ребёнка: Рожина Нина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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