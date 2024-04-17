Рожин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рожина Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.09.1970
Мать ребёнка: Рожина Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.03.1973
Дочь: Рожина Елена Никитовна
Мать ребёнка: Рожина Нина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно