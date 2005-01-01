Петухова Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Зинаида Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Петухова Галина Александровна

Отец ребёнка: Петухов Александр Степанович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Петухов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Петухов Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Александр Степанович

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