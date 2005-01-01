Петухова Зинаида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Петухова Галина Александровна
Отец ребёнка: Петухов Александр Степанович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Петухов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Петухов Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно