Бобриков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения01.02.1898
Дата смерти09.08.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.25
Сын: Бобриков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Бобрикова Анна Никифоровна
Рождение
01.02.1898
Отец: Бобриков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
16.02.1928
Сын: Бобриков Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Бобрикова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
18.09.1930
Дочь: Федосова Дина Михайловна
Мать ребёнка: Бобрикова Евдокия Андреевна
Смерть
09.08.1938