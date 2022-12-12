Бобриков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобриков Михаил Иванович

Бобриков Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

01.02.1898

Дата смерти

09.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.25

Сын: Бобриков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Бобрикова Анна Никифоровна

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение
01.02.1898

Отец: Бобриков Иван

Мать: не указана

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
1922

Жена: Бобрикова Анна Никифоровна

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
16.02.1928

Сын: Бобриков Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Бобрикова Анна Никифоровна

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
18.09.1930

Дочь: Федосова Дина Михайловна

Мать ребёнка: Бобрикова Евдокия Андреевна

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
09.08.1938
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close