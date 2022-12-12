Медведева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Трифонова (матвеева) Наталья Ларионова
Отец ребёнка: Медведев Ларион Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: Тихонова Устинья Ларионова
Отец ребёнка: Медведев Ларион Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Отец ребёнка: Медведев Ларион Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Отец ребёнка: Медведев Ларион Алексеев
Рождение ребёнка
05.12.1815
Дочь: Хвостова Анна Ларионова
Отец ребёнка: Медведев Ларион Алексеев
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Дарья Ларионова
Отец ребёнка: Медведев Ларион Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно