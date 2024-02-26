Марья Ефимова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1833
Отец: Ефим Никитин (Ович)
Мать: Марья Клементьева (Вна)
по МК1851 св из Давыдова, а отец в Бойкове
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
27.05.1851 ст.
Муж: Степан Петров (Ич)
по МК1851 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-48T?i=748&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Степан Петров (Ич)
Рождение ребёнка
02.10.1860 ст.
Сын: Андрей Степанов (Ич)
Отец ребёнка: Степан Петров (Ич)
Рождение ребёнка
10.03.1867 ст.
Отец ребёнка: Степан Петров (Ич)
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.
Сын: Матвей Степанов (Ич)
Отец ребёнка: Степан Петров (Ич)
Рождение ребёнка
08.07.1875 ст.
Отец ребёнка: Степан Петров (Ич)
Смерть
Неизвестно