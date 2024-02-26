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Марья Ефимова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Ефим Никитин (Ович)

Мать: Марья Клементьева (Вна)

по МК1851 св из Давыдова, а отец в Бойкове
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
27.05.1851 ст.

Муж: Степан Петров (Ич)

по МК1851 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-48T?i=748&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Дмитрий Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Петров (Ич)

Рождение ребёнка
02.10.1860 ст.

Сын: Андрей Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Петров (Ич)

Рождение ребёнка
10.03.1867 ст.

Сын: Алексей Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Петров (Ич)

Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.

Сын: Матвей Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Петров (Ич)

Рождение ребёнка
08.07.1875 ст.

Сын: Прокофий Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Петров (Ич)

Смерть
Неизвестно

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