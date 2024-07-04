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Василишина Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Василишин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Василишин Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1943

Сын: Василишин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Василишин Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Василишин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Василишин Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1951

Сын: Василишин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Василишин Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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