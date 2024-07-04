Василишина Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Василишин Федор Андреевич
Отец ребёнка: Василишин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Василишин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Василишин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Василишин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Василишин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Василишин Андрей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно