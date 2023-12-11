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Марфа Степанова
Марфа Степанова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Степан Филиппов
1764 г.р.
Мать
Прасковья Максимова
1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Степан Филиппов
Мать:
Прасковья Максимова
Смерть
Неизвестно
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