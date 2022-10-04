Майорова (Марейчева) Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Марейчева) Таисия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1972

Сын: Петров Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Петров Евгений

Рождение ребёнка
25.11.?

Дочь: Изотова Ольга Львовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Сергей Львович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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