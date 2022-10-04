Майорова (Марейчева) Таисия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1972
Сын: Петров Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Петров Евгений
Рождение ребёнка
25.11.?
Дочь: Изотова Ольга Львовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно