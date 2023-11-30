Шведовская Евпраксия Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовская Евпраксия Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведовский Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
07.06.1890 ст.

Сын: Шведовский Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Шведовский Тимофей Николаевич

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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