Абдрашева Турсун
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1938
Дата смерти14.07.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1938
Отец: Кадыргалиев Муса
Мать: Кадыргалиева Сара
Рождение ребёнка
25.12.1961
Дочь: Жумалиева Лариса Нажумовна
Отец ребёнка: Абдрашев Нажу
Гмелинка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдрашев Нажу
Смерть
14.07.2021