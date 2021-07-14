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Абдрашева Турсун

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1938

Дата смерти

14.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1938

Отец: Кадыргалиев Муса

Мать: Кадыргалиева Сара

Рождение ребёнка
25.12.1961

Дочь: Жумалиева Лариса Нажумовна

Отец ребёнка: Абдрашев Нажу

Гмелинка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрашев Нажу

Смерть
14.07.2021
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