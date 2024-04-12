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Макухин Федор Семенов

Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.02.1838

Дата смерти

06.05.1914

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1838

Отец: Макухин Семен (Симеон) Михайлов

Мать: Жена Семена Макухина

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.12.1855

Сын: Макухин Николай Федоров

Мать ребёнка: Макухина Лукия (Лукерья) Казьмина

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Макухин Алексей Федоров

Мать ребёнка: Макухина Лукия (Лукерья) Казьмина

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макухин Тихон Федоров

Мать ребёнка: Макухина Лукия (Лукерья) Казьмина

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макухин Михаил Федоров

Мать ребёнка: Макухина Лукия (Лукерья) Казьмина

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макухина Лукия (Лукерья) Казьмина

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
06.05.1914
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: старческое
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