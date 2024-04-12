Макухин Федор Семенов
Место рождения
Дата рождения14.02.1838
Дата смерти06.05.1914
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1838
Рождение ребёнка
11.12.1855
Мать ребёнка: Макухина Лукия (Лукерья) Казьмина
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Макухина Лукия (Лукерья) Казьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макухина Лукия (Лукерья) Казьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макухина Лукия (Лукерья) Казьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.05.1914
Причина смерти: старческое