Новоселов Николай Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовоселов Николай Андреев

Новоселов Николай Андреев

Место рождения

с. Дмитриевское в Игрищах, Романов-Борисоглебского уезда

Дата рождения

1852

Дата смерти

20.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова

Работа или профессия
Неизвестно
В 1883 - депутат съезда духовенства Угличского учебного округа. 30 января 1891 года переведен в село Георгиевское в Юхти Угличского уезда
Образование
1875
Окончил Ярославскую духовную семинарию
Работа или профессия
12.08.1875
определен псаломщиком в село Мартыново Любимского уезда
Рождение ребёнка
1876

Сын: Новоселов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова

Работа или профессия
26.03.1876
посвящен во диакона и переведен на вакансию псаломщика в село Вощажниково Ростовского уезда
Рождение ребёнка
02.11.1880

Сын: Новоселов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова

Работа или профессия
04.11.1881
рукоположен во священника к церкви села Малахова Угличского уезда
Рождение ребёнка
03.10.1882

Дочь: (Новоселова) Елизавета Николаева

Мать ребёнка: Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова

Работа или профессия
1883
депутат съезда духовенства Угличского учебного округа
Работа или профессия
30.01.1891
переведен в село Георгиевское в Юхти Угличского уезда
Смерть
20.03.1907

Мы используем куки для улучшения работы сайта.