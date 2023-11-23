Новоселов Николай Андреев
Место рожденияс. Дмитриевское в Игрищах, Романов-Борисоглебского уезда
Дата рождения1852
Дата смерти20.03.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
В 1883 - депутат съезда духовенства Угличского учебного округа. 30 января 1891 года переведен в село Георгиевское в Юхти Угличского уезда
Образование
1875
Окончил Ярославскую духовную семинарию
Работа или профессия
12.08.1875
определен псаломщиком в село Мартыново Любимского уезда
Рождение ребёнка
1876
Сын: Новоселов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова
Работа или профессия
26.03.1876
посвящен во диакона и переведен на вакансию псаломщика в село Вощажниково Ростовского уезда
Рождение ребёнка
02.11.1880
Сын: Новоселов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова
Работа или профессия
04.11.1881
рукоположен во священника к церкви села Малахова Угличского уезда
Рождение ребёнка
03.10.1882
Дочь: (Новоселова) Елизавета Николаева
Мать ребёнка: Новоселова (Годеновская) Анна Владимирова
Работа или профессия
1883
депутат съезда духовенства Угличского учебного округа
Работа или профессия
30.01.1891
переведен в село Георгиевское в Юхти Угличского уезда
Смерть
20.03.1907