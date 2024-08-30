Масленников Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленников Геннадий

Масленников Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Масленникова (Ермакова) Фаина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Масленникова (Ермакова) Фаина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова (Ермакова) Фаина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.