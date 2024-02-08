Черноусова (Зайцев) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусова (Зайцев) Екатерина

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Место рождения

Белгородская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Марк Ефимович

Мать: Зайцева Прасковья

Белгородская обл.
Рождение ребёнка
10.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черноусов Анатолий

Белгородская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черноусов Анатолий

Белгородская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черноусов Анатолий

Белгородская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноусов Анатолий

Смерть
Неизвестно
Белгородская обл.
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