Черноусова (Зайцев) Екатерина
Место рожденияБелгородская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Марк Ефимович
Мать: Зайцева Прасковья
Белгородская обл.
Рождение ребёнка
10.04.1961
Белгородская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Белгородская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Белгородская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черноусов Анатолий
Смерть
Неизвестно
Белгородская обл.