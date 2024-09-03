Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Пичкалев Павел Сидоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалев (Пучкилев)) Агафья Сергеева

Мать ребёнка: Пичкалева Афимья Веденеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичкалев (Пучкилев) Влас Сергеев

Мать ребёнка: Пичкалева Афимья Веденеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичкалева Афимья Веденеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалев (Пучкилев)) Епестинья Сергеева

Мать ребёнка: Пичкалева Афимья Веденеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалев (Пучкилев)) Сера Сергеева

Мать ребёнка: Пичкалева Афимья Веденеева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Пичкалев Логин Сергеев

Мать ребёнка: Пичкалева Афимья Веденеева

Смерть
Неизвестно

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