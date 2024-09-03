Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Пичкалев Павел Сидоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалев (Пучкилев)) Агафья Сергеева
Мать ребёнка: Пичкалева Афимья Веденеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пичкалев (Пучкилев) Влас Сергеев
Мать ребёнка: Пичкалева Афимья Веденеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалев (Пучкилев)) Епестинья Сергеева
Мать ребёнка: Пичкалева Афимья Веденеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалев (Пучкилев)) Сера Сергеева
Мать ребёнка: Пичкалева Афимья Веденеева
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Пичкалева Афимья Веденеева
Смерть
Неизвестно