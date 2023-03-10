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Чесноков Александр Мартемьянович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

02.09.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1902

Отец: Чесноков Мартемьян Семёнович

Мать: Чесноков (Неизвестно) Пелагея Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
06.09.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно

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