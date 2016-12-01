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Машина Анжелика Максимовна
Машина Анжелика Максимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.12.2016
Пол
Женский
Отец
Машин Максим
1988 г.р.
Мать
Машина (Каранкевич) Наталья Анатольевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ІБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.2016
Отец:
Машин Максим
Мать:
Машина Наталья Анатольевна
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