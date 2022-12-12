Гудёнина (Немчинова) Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1903 ст.
Отец ребёнка: Гудёнин Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грошева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гудёнин Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудёнин Александр Иванович
Отец ребёнка: Гудёнин Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гудёнин Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гудёнин Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудёнин Иван Ильич
Смерть
Неизвестно