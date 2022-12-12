Гудёнина (Немчинова) Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудёнина (Немчинова) Евдокия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1903 ст.

Сын: Гудёнин Павел Иванович

Отец ребёнка: Гудёнин Иван Ильич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грошева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гудёнин Иван Ильич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудёнин Александр Иванович

Отец ребёнка: Гудёнин Иван Ильич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гудёнин Иван Ильич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудёнин Петр Иванович

Отец ребёнка: Гудёнин Иван Ильич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудёнин Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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