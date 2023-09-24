Сивцева Лидия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1981
Отец ребёнка: Машенцев Сергей Михайлович
Сергиевское, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.12.1982
Сын: Машенцев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Машенцев Сергей Михайлович