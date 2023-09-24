Сивцева Лидия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивцева Лидия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машенцев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
26.06.1981

Сын: Сивцев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Машенцев Сергей Михайлович

Сергиевское, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.12.1982

Сын: Машенцев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Машенцев Сергей Михайлович

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