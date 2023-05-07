Комаров Терентий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Комарова Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: Комарова Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Комарова Агриппина Терентьевна
Мать ребёнка: Комарова Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Комаров Алексей Терентьевич
Мать ребёнка: Комарова Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
09.08.1886 ст.
Сын: Комаров Максим Терентьевич
Мать ребёнка: Комарова Агрипина Андреевна
Ляпуновка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1892
Сын: Комаров Андрей Терентьевич
Мать ребёнка: Комарова Агрипина Андреевна
Смерть
Неизвестно