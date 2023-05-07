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Комаров Терентий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Комаров Павел Кириллович

Мать: Комарова Улита Тимофеевна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Комарова Анастасия Терентьевна

Мать ребёнка: Комарова Агрипина Андреевна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Комарова Агриппина Терентьевна

Мать ребёнка: Комарова Агрипина Андреевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Комаров Алексей Терентьевич

Мать ребёнка: Комарова Агрипина Андреевна

Рождение ребёнка
09.08.1886 ст.

Сын: Комаров Максим Терентьевич

Мать ребёнка: Комарова Агрипина Андреевна

Ляпуновка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Комаров Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: Комарова Агрипина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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