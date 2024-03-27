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(Ибрагимова) Фарида
(Ибрагимова) Фарида
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
1990
Пол
Женский
Отец
Ибрагимов Динислам
1886 г.р.
Мать
Ибрагимова Шагида
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Ибрагимов Динислам
Мать:
Ибрагимова Шагида
Смерть
1990
Уфа
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