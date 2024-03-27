(Ибрагимова) Фарида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ибрагимова) Фарида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Ибрагимов Динислам

Мать: Ибрагимова Шагида

Смерть
1990
Уфа
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