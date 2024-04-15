Волкова Мария Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Мария Екимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
23.11.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Андреевна Или Давидовна Селютина Или Белокур
Восприемник
03.11.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Тимофеевич Селютин
Восприемник
24.01.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Петрович Волков
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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