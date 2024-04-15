Волкова Мария Екимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
23.11.1886 ст.
Екатерина Андреевна Или Давидовна Селютина Или Белокур
Восприемник
03.11.1888 ст.
Павел Тимофеевич Селютин
Восприемник
24.01.1891 ст.
Григорий Петрович Волков
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно