Лущаева (Ковалева) Анна Семеновна 09.09.1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Лущаева (Ковалева) Анна Семеновна

Автор
АБ
Борисенкова А.

женский, родилась 09.09.1905 ст., Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 26.03.1976, Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

Отец
Ковалев Семен Егорович01.09.1868 ст. г.р.
Мать
Ковалева (Артемьева) Анна Яковлевна02.09.1869 ст. г.р.
Супруги
Ведяшкин АндрейНеизвестно г.р.
Лущаев Василий Иванович14.01.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1905 ст.

Отец: Ковалев Семен Егорович

Мать: Ковалева (Артемьева) Анна Яковлевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники: Федор Корнилович Кузьмин, Елена Егоровна Артемьева ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1474, стр. 119

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведяшкин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лущаев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лущаев Василий Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лущаев Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лущаев Василий Иванович

Смерть
26.03.1976
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

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