Лущаева (Ковалева) Анна Семеновна
женский, родилась 09.09.1905 ст., Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 26.03.1976, Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
ОтецКовалев Семен Егорович01.09.1868 ст. г.р.
МатьКовалева (Артемьева) Анна Яковлевна02.09.1869 ст. г.р.
Супруги
Ведяшкин АндрейНеизвестно г.р.
Лущаев Василий Иванович14.01.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1905 ст.
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ведяшкин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.10.1933
Рождение ребёнка
09.01.1942
Рождение ребёнка
22.01.1945
Смерть
26.03.1976
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Восприемники: Федор Корнилович Кузьмин, Елена Егоровна Артемьева ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1474, стр. 119