Николашин Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Николашина Любовь Павловна
Мать ребёнка: Желещикова Валентина Семеновна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николашин Виктор Павлович
Мать ребёнка: Желещикова Валентина Семеновна
Угуй, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно