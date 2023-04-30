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Николашин Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Николашина Любовь Павловна

Мать ребёнка: Желещикова Валентина Семеновна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николашин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Желещикова Валентина Семеновна

Угуй, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желещикова Валентина Семеновна

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