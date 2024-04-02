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Полежаев Алексей Иванович

Место рождения

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Полежаев Иван Федорович

Мать: Полежаева ?? ?

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Полежаев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Полежаева Аграфена Федоровна

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Полежаева Аграфена Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Полежаева Аграфена Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Полежаев Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Полежаева Аграфена Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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