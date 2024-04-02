Полежаев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Полежаев Иван Федорович
Мать: Полежаева ?? ?
Рождение ребёнка
1743
Сын: Полежаев Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Полежаева Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Полежаева Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Полежаева Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Полежаев Федот Алексеевич
Мать ребёнка: Полежаева Аграфена Федоровна
Смерть
Неизвестно